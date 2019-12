Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la entrega de recursos 2019 por 4 millones 858 mil 352 pesos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), el secretario de Cultura, Claudio Méndez Fernández, expuso que se beneficiará a pobladores de las diez regiones del estado.

Este lunes se entregó el pago para 57 proyectos y 16 intervenciones de alrededor de 230 proyectos que se recibieron.

Refirió que “si se benefician todos los municipios el desarrollo es integral y se cumple los principios de igualdad e inclusión a través de la cultura”.

Ante creadores y promotores culturales, resaltó que no todo lo puede hacer el gobierno: «Si no fuera por ustedes no tendríamos el país que necesitamos. Les deseo el mejor de los éxitos».

En este sentido, los llamó a aprovechar la capacitación para la justificación de sus proyectos, “porque eso nos va a permitir tener más recursos”.

Entre los proyectos que lograron un puntaje más alto están los de Zuleima Martínez Francisco del, municipio de Los Reyes, de la comunidad de San Isidro, con el «Libro de cuentos ilustrados»; Juan Valentín Elías Calderón, de Tacuro, municipio de Chilchota, con el Festival Internacional de Cine de Tacuro en el que habrá un taller de diseño, una master class, un encuentro de realizadores y cineastas purépechas, y un rally; Cristina García Aguirre, de Purechucho, municipio de Huetamo, con el proyecto para el rescate y fortalecimiento del sombrero calentano en donde se realizará un taller comunitario y se enseñará a los jóvenes a elaborar la artesanía.

También los de José de Jesús Aquino Castillo, de Pómaro, municipio de Aquila, que hará la adquisición de materiales para vestuario completo para las danzas tradicionales “Corpus Christi, Moros y Conquista”; Saúl Macedo Rodríguez, de Huetamo, quien realizará el proyecto para el rescate de talabartería, un curso, dos presentaciones, elaboración de dos sillas de montar y huaraches; María Guadalupe Ramírez Castañeda, de Zicuirán, La Huacana, que organizará talleres de danza y música.

Asimismo los de Emanuel Hurtado García, de San Felipe, Zitácuaro, quien emprenderá labor por la revitalización lingüística del otomí, con la elaboración de 200 podcast´s de un minuto grabados con voces de hombre y mujer; José Guadalupe Calderón García, que realiza el proyecto de conservación de la memoria visual de las fiestas en honor a Santo Santiago de Sahuayo; y Martín Vladimir hará un proyecto de danza de San Isidro Labrador, una estrategia para la identidad cultural en el municipio de Pátzcuaro, en la comunidad de Santa María Huiramángaro.

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) está orientado a desarrollar la cultura de comunidades y municipios, estimulando la participación local y promoviendo las iniciativas de esa participación.

Se trata de una estrategia dirigida a la recuperación de la cultura popular, para fortalecer los procesos que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos que estimulan las iniciativas de la sociedad. Para la operación del programa se conjuntan recursos financieros federales y estatales.

Los proyectos son seleccionados en procesos estatales de dictamen que se conforman de forma independiente a las instancias convocantes, donde creadores, académicos y especialistas en cultura popular determinan cuáles proyectos serán financiados.

Por: Fátima Miranda/R