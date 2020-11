Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia, Javier Alexander Santa Bazán y Daniela Vieyra Ruiz recibieron el Premio Estatal de la Juventud 2020 y Mención Honorífica, respectivamente, en la ceremonia que encabezó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Durante la ceremonia organizada por el Instituto de la Juventud Michoacana en Casa de Gobierno, Santa Bazán obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría Innovación y Desarrollo Tecnológico, en tanto que Vieyra Ruiz aunque no acudió a la ceremonia logró Mención Honorífica por su labor al Mérito Académico.

Los alumnos del TecNM campus Morelia han sido distinguidos en diversas competencias estatales, nacionales e internacionales, ya que esta pareja estudiantil, logró el 3er lugar en el Concurso Internacional Robochallenge, celebrado durante el mes de noviembre 2019 en la Universidad Politécnica de Bucarest, ubicada en Bucarest, Rumania.

Javier Alexander Santa Bazán actualmente está por iniciar sus trámites de titulación, recientemente concluyó sus prácticas profesionales en la empresa HARMAN de Mexico S de RL de CV; participó en proyectos para la industria como la rehabilitación de un brazo robótico marca ABB, así como su automatización para el proceso de soldadura industrial, para la empresa andritz hydro S.A. de C.V.

En conjunto con estudiantes de doctorado del Instituto Tecnológico de Morelia, el estudiante participó en diversos concursos estatales, nacionales e internacionales de ingeniería, robótica y desarrollo tecnológico, para los cuales ha desarrollado diversos prototipos tecnológicos multipremiados internacionalmente, destacándose principalmente en el diseño y desarrollo de prototipos de microrobótica.

Es miembro actual del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) por sus siglas en inglés, de la sociedad de Robótica y Automatización (RAS), de la sociedad de Potencia y Energía (PES) y del grupo de afinidad Women in Engineering (WIE). Co-fundó y presidió durante 3 años el capítulo estudiantil de la sociedad de Robótica y Automatización perteneciente al IEEE, dentro de la Rama Estudiantil IEEE del Instituto Tecnológico de Morelia.

Daniela Vieyra Ruiz estudia 9° semestre de Ingeniería Industrial, es profesora de Inglés del Instituto Tecnológico de Morelia; ganó concursos internacionales, nacionales y estatales de robótica y tecnología. Fue presidenta del Capítulo Estudiantil Women in Engineering-ITMorelia durante un año y medio en donde organizó talleres, cursos, concursos, ponencias, actividades deportivas y culturales dirigidos especialmente a mujeres, y hombres que estudian carreras relacionadas con las Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas.

También es miembro estudiantil del IEEE, de IEEE Women in Engineering, de IEEE Robotics and Automation Society, de IEEE Power and Energy Society, IEEE Industry Applications Society, IEEE Industrial Electronics Society, IEEE Nuclear and Plasma Science Society, IEEE Information Theory Society, IEEE Special Interest Group in Humanitarian Technology y representa al Instituto Tecnológico de Morelia a nivel Latinoamérica como embajadora del grupo de actividades humanitarias de IEEE.

