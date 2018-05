EPN dialoga con Kofi Annan sobre seguridad de candidatos durante proceso electoral

Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainformma.com).- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto se reunió con el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas(ONU), Kofi Annan, en el encuentro compartió las medidas que el Estado mexicano ha tomado en materia de paridad de género, fiscalización, transparencia y seguridad en el proceso electoral.

En este sentido, el mandatario mexicano se refirió al Protocolo de Protección Personal para los Candidatos Presidenciales, mediante el cual el Estado Mayor Presidencial podrá proporcionar protección a los candidatos que así lo requieran.

El jefe del Ejecutivo expresó su reconocimiento a la invaluable labor que realiza la Fundación Kofi Annan para fortalecer la democracia en América Latina y en el mundo.

El mandatario se congratuló por el acompañamiento que Annan realizará a nuestro proceso democrático, además, destacó que los objetivos y recomendaciones de la iniciativa sobre integridad electoral que promueve la Fundación son fundamentales para la democracia.

En su estancia en nuestro país, Kofi Annan presentará, ante representantes de la sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, académicos, observadores y medios, el reporte final de la conferencia “Integridad Electoral en América Latina”, realizada el año pasado en la Ciudad de México.

It was a pleasure to meet President Pena and members of his cabinet today to discuss Mexico’s upcoming elections and political developments across Latin America and beyond. We agreed on the importance of multilateral cooperation, to which Mexico remains firmly committed. pic.twitter.com/AgaHxvwOzb

— Kofi Annan (@KofiAnnan) May 25, 2018