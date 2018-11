Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- De acuerdo con el periodista del New York Times, Alan Feuer, la siguiente se dará a conocer información importante en torno al caso de los supuestos sobornos dados al gobierno de Enrique Peña Nieto por parte de Jesús el Rey Zambada.

Big Chapo news:

This coming week, Jesus Zambada is expected to testify that he paid $6 million in bribes to "the now incumbent president of Mexico" at a restaurant.

The revelation was made at a sidebar conference on Wednesday. It's just coming out now in the court transcript.

— Alan Feuer (@alanfeuer) November 16, 2018