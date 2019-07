Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la plataforma de streaming Spotify creó una lista de reproducción con las canciones más emblemáticas de los clásicos de Disney.

La playlist, compuesta de casi 100 pistas, tiene canciones como When She Loved Me, de Toy Story 2; Under the Sea, de La Sirenita; A Spoonful of Sugar, de Mary Poppins, etc.

Las canciones están en su idioma original. Sin embargo, el sentimiento que despiertan en el oyente es igual el mismo que las escuchara en español.

De acuerdo con Expansión, Disney ha acumulado más de dos millones de minutos de reproducción en Spotify con las bandas sonoras de sus películas en lo que va del 2019.

Además de sus clásicos, Disney también cuenta con otra lista de reproducción con canciones de las películas de Marvel.

SG