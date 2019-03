Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que Khloe Kardashian diera fin a la relación que sostenía con Tristan Thompson, por serle infiel con la mejor amiga de su hermana, Kylie Jenner, ha levantado nuevamente polémica por este revés, con contundentes mensajes.

La famosa salió al quite luego de que Jordyn Woods concediera una entrevista en la que declaró que la supuesta infidelidad se trató de sólo un beso.

En su cuenta de Twitter, Khloe dedicó un contundente mensaje a la modelo, a quien señaló como la causante de su separación de Tristan:

¿Por qué mientes @Jordynwoods? Si vas a tratar de salvarte haciéndolo público, EN LUGAR DE LLAMARME DE MANERA PRIVADA PARA DISCULPARTE PRIMERO, al menos SE HONESTA sobre tu historia. Por cierto, tú eres la razón por la que mi familia se separó”, escribió Khloé.

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Sin embargo, luego de que Khloe fuera criticada en redes por los usuarios por sólo acusar a Woods y no decir nada respecto a su ex pareja, la empresaria indicó que no lo ha hecho, porque Tristan ha mantenido en privado en asunto (a diferencia de la ex amiga de Kylie).

Tristan es igualmente responsable, peor, es el padre de mi hija. Sin importa lo que él me haga a mí yo no le haré eso a mi hija. Él ha estado enfrentando esta situación de forma privada. Si Tristan fuera a mentir públicamente sobre lo que se conspiró, entonces sí lo enfrentaría en público también”, escribió la famosa, con lo que respondió a críticas recibidas por solo abordar públicamente a Jordyn.

Tristan is equally to blame but Tristan is the father of my child. Regardless of what he does to me I won’t do that to my daughter. He has been addressing this situation PRIVATELY. If Tristan were to lie publicly about what conspired,then yes I would address him publicly as well — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Al momento, el clan Kardashian- Jenner se ha mantenido unido ante la separación de la pareja, mientras que Khloe ha retirado a la modelo de su última colección de moda y su hermana, quien fuera la mujer amiga de Woods le ha sacado de su mansión.

ZM