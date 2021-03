Estados Unidos (MiMorelia.com).- Aproximadamente 15 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 de Johnson & Johnson se arruinaron debido a un error humano en una planta de Baltimore, la cantidad representa más del doble de las dosis que hasta ahora se aplicaron en México, que hasta el corte del pasado martes se registraban siete millones 404 mil 912 dosis aplicadas.

El incidente obligó a los reguladores a aplazar la autorización de las líneas de producción de la planta, lo que retrasaría los envíos futuros de la vacuna en Estados Unidos, informó The New York Times.

Funcionarios federales precisaron que la razón del retraso fue un error humano.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos Investigará la confusión. Los funcionarios de Johnson & Johnson dijeron que están trabajando para fortalecer su control sobre los procesos y evitar más fallas de calidad.

El retraso no afectará a las dosis únicas de Johnson & Johnson que actualmente se administran en el país, ya que esas dosis se produjeron en los Países Bajos.

La planta de Baltimore estaba preparada para entregar decenas de millones de vacunas, por lo que esas entregas están en constante cambio a medida que se investigan los problemas de control de calidad.

Scoop: A stunning human error at the Baltimore factory making the J&J vaccine ruined a lot of 15 million doses and has delayed FDA authorization of production lines, slowing down U.S. delivery. w/@SharonLNYT https://t.co/50Ktmgfv2E

— Noah Weiland (@noahweiland) March 31, 2021