View this post on Instagram

🇲🇽 Terminamos el segundo día de #FightWeek 🥊 muy emocionado por lo que viene. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇺🇸 Wrapping up day two of #FightWeek 🥊 very excited for what’s next. #CaneloKovalev @dazn_usa