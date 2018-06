Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la proximidad de la fecha, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna Gonzáles, dijo ver difícil el hecho de que se concrete la firma de un convenio tripartita que dé certeza presupuestal a la institución para el cierre del año antes del 1 de julio, como lo había previsto.

Aunque dijo que no descarta ningún escenario, “pues tenemos cinco días que debemos aprovechar” reconoció que se trata de un escenario complicado, más aun cuando la UMSNH no se encuentra entre las instituciones con mayor urgencia de respaldo presupuestal y no es prioritaria ante la federación.

“Hay tres universidades que tienen problemas económicos inmediatos ahora en julio, es prioridad sacar primero estas tres universidades, entre ellas está la Universidad de Morelos, y después venimos nosotros, en otro paquete otras tres cuatro, entonces se va a ir avanzando en ese sentido, primero estas tres, después cuatro o cinco y después las dos que tienen problemas menos extremos”, mencionó.

Recordó que a nivel estatal hay interés del gobierno del estado para impulsar la firma de un convenio tripartita para hacer frente a la falta de presupuesto, pero lamentó que “los tiempos no han alcanzado”.

