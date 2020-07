Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la publicación de un documento por parte de los integrantes del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) en el que se señala que la expedición de las fichas de nuevo ingreso tendrá un costo de mil 200 pesos, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Sánchez Alfonso calificó la acción de los jóvenes como ilegal y carente de toda validez, por lo cual, se iniciará la investigación correspondiente para aplicar las sanciones.

El funcionario de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) pidió a los aspirantes a ingresar a la ENEF no entregar ningún recurso económico a los integrantes del Consejo Estudiantil de manera física ni tampoco a través de cuenta bancaria, ya que sólo la autoridad oficial de la institución educativa del nivel Superior son los facultados para en dado caso, solicitar alguna aportación económica que deberá ser destinado para el pago de un trámite documental.

Cabe hacer mención que dicho documento fue cuestionado por el presidente de Mexicanos Primero en Michoacán, Erik Avilés Martínez, quien calificó la acción como una “tropelía” que inmediatamente debe ser detenida por los funcionarios de la secretaría. Además, de exigir a las autoridades, no permitirle a los jóvenes convocar a los aspirantes a participar en el proceso de admisión para nuevo ingreso debido a que no tienen las atribuciones para hacerlo.

¿En qué momento los consejos estudiantiles de las normales se convirtieron en autoridad y tienen atribuciones para convocar a aspirantes a participar en el proceso de admisión para nuevo ingreso? Ingobernabilidad, estado fallido y autogobierno al interior de la ENEF y el CRENAM. pic.twitter.com/1LH1YoRaBT — Erik Avilés (@erik_aviles) July 7, 2020

Al ser cuestionado sobre el documento que los estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Educación Física publicaron en redes sociales sobre el supuesto pago de mil 200 pesos, Sánchez Alfonso respondió que esa petición establecida en documentos no oficiales son ilegales, porque en ningún apartado de la convocatoria de nuevo ingreso a estas instituciones se señala el depósito de una cantidad en específico, por lo cual, de inmediato se puso en contacto con los directores para no permitir que esta acción se lleve a cabo durante el proceso de nuevo ingreso.

Tras darse cuenta de la publicación que hicieron los jóvenes, el subsecretario informó que de inmediato se pidió a los directores estar atentos a que los jóvenes normalistas no reciban ese recurso, de lo contrario, se abrirá una investigación para que los estudiantes reciban las sanciones correspondientes, ya que no están facultados para pedir dinero debido a que no son ninguna autoridad educativa, por lo tanto, insistió en que dicha acción carece de cualquier validez.

“Nosotros ya también tuvimos comunicación con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación para que también desde la federación se vigile este proceso y de esa manera evitar cobros indebidos o se haga un mal uso de los recursos económicos. Debe quedar claro, de que ellos no tienen ninguna atribución”, remarcó el funcionario.

El documento es firmado por los integrantes del Consejo Estudiantil de la ENEF, en el que informaron que las fichas de nuevo ingreso a la Normal se expedirán de manera digital por la situación de la emergencia sanitaria, mismas que tienen las siguientes especificaciones:

-Se expedirán en la página www.enefmich.edu.mx.

-En un horario de 8:00 de la mañana a las 14:00 horas.

-La ficha tendrá un costo de mil 200 pesos, de los cuales, mil pesos serán depositados en una cuenta bancaria que será proporcionada en la plataforma digital y 200 pesos serán cubiertos el día de la aplicación del examen. Sin ese requisito, se dice en el documento, los aspirantes no podrán ingresar a la institución.

Además, indicaron que la fecha límite para la expedición de las fichas será el 17 de julio, y en dado caso de que exista el cambio de fecha se dará a conocer por medio de un segundo comunicado.

Esa información plasmada por los estudiantes de la ENEF, insistió el subsecretario de Media Superior y Superior, no tiene ninguna validez, por lo tanto pidió a los aspirantes a ingresar a esa Normal no entregar ningún recurso económico y ponerse en contacto con las autoridades oficiales de la institución, o bien, de la SEE.

Sánchez Afonso aclaró en entrevista con MiMorelia.com que a la convocatoria de nuevo ingreso a las Normales Oficiales de Michoacán no se le hizo ninguna modificación como lo exigieron mediante movilizaciones los estudiantes normalistas, por lo tanto, permanece la misma matrícula de mil 020 espacios para el ciclo escolar 2020-2021.

Desde el 23 de abril que fue publicada la convocatoria en el estado hasta la fecha, el funcionario informó que se entregaron de manera virtual mil 180 fichas.

Por: Guadalupe Martínez/SJS