Por: Alina Espinoza

Puebla (Rasainforma.com).- A pesar que hay una restricción de 12 kilómetros, un grupo de personas subieron en la parte alta del volcán Popocatépetl y grabaron un video desde el cráter, mientras había exhalaciones de gases.

El cráter cuenta con un diámetro de 300 metros con una profundidad de 130 metros.

Varios usuarios calificaron de imprudentes a las tres personas que aparecen en dicho material por ignorar las indicaciones de Protección Civil, sin embargo, el grupo que estuvo en el cráter de “Don Goyo”, pertenecen al Grupo de Operaciones y Respuesta ante Desastres, Ayuda y Salvamento (Gordas).

No es solo una imprudencia, es una absoluta INCONSCIENCIA. El ejemplo de lo que no se debe hacer. Tuvieron una enorme fortuna al no perder la vida. Por favor, no te acerques al volcán y sigue las recomendaciones de la @CNPC_MX. https://t.co/HWtZ2Dy1XX

— David E. León Romero (@DavidLeonRomero) March 17, 2019