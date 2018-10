Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Desde principios de octubre de este año se anunció la colaboración entra las cantantes Gwen Stefani y Mon Laferte, pues ahora ya podemos escuchar la canción que interpretan juntas.

Se trata del tema “Feliz Navidad”, incluido en el disco You Make ii feel like Christmas de la estadounidense. Además se trata de la primera ocasión que la exvocalista de No Doubt canta en español.

Este álbum es una edición especial del material lanzado en 2017, ahora trae canciones nuevas y la colaboración con la chilena.

Se espera que próximamente lancen el video de esta canción, que calienta la temporada navideña que ya está a la vuelta de la equina.

AC