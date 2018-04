Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Durante concierto, la cantante Camilla Cabello presentó un nuevo tema llamado Sangria Wine a dueto con Pharrell Williams causando euforía entre sus miles de fans.

Lo anterior como parte de la gira de Camila Never Be The Same; la composición estuvo a cargo de ambos artistas y la presentaron por primera vez en vivo, varios grabaron el momento.

Sangria Wine aún no se encuentra en Spotify pero aquí te damos una probadita:

