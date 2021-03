Ciudad de México (MiMorelia.com).- Disney+ celebró el estreno de Falcon y el Soldado del Invierno, la segunda serie de Marvel para el servicio de VOD, proyectando el escudo del Capitán América en distintos edificios del mundo.

A través de la cuenta de Twitter, la plataforma compartió varias fotografías de los edificios que ser vieron adornados por el escudo del vengador.

Uno de ellos fue la Torre Latino, ubicada en la CDMX, donde se proyectó el escudo del vengador para honrar el legado del superhéroe de Marvel. El escudo con la estrella y los colores blanco, azul y rojo iluminaron el famoso edificio.

A su vez, el arma de defensa de Steve Rogers se pudo observar en el Ojo de Londres, en Reino Unido; en la Grande Rose de Marseille, en Francia; en la Routa Panoramica del LunEur, en Italia.

Falcon y el Soldado del Invierno se estrenó este viernes y ya está disponible en Disney+, el lanzamiento provocó en los fans todo tipo de emociones.

A lo largo de seis episodios, Falcon y el Soldado del Invierno deberá responder qué fue de la vida de Capitán América antes de envejecer.

From London to Melbourne via Mexico City, we’re wielding The Shield across the globe 🌍

The first episode of Marvel Studios’ 6-Part Original Series #FalconAndWinterSoldier is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/pPYT7z2FDj

— Disney+ UK (@DisneyPlusUK) March 19, 2021