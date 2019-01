Por: Adoración Araiza

Málaga (Rasainforma.com).- El triste desenlace sobre el caso del pequeño Julen de dos años de edad, quien murió tras caer al precipicio al interior de un profundo y estrecho pozo el pasado 13 de enero causó la conmoción de las personas a través de las distintas redes sociales en el mundo.

(Foto: @navarrocarolina )

De acuerdo a datos oficiales, el frágil cuerpo del pequeñito fue encontrado por los equipos de rescate cubierto de tierra a 71 metros de profundidad.

Personalidades del mundo de la política, la cultura y el deporte se han unido al dolor ante el lamentable deceso.

Los mensajes de condolencia inundan las redes sociales bajo las etiquetas #Julen, #DEPJulen o Totalán.

Son numerosos los mensajes de apoyo y condolencias que se están produciendo desde que en la madrugada de este sábado se hallara el cuerpo sin vida del pequeño Julen.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. 🙏 #DEPJulen

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de enero de 2019