Estados Unidos (Rasainforma.com).- La esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel aparecerá en el reality show de VH1 Cartel Crew pero esto no cayó bien a algunos espectadores y especialistas.

Luego de que el rumor de que la exreina de belleza saldría en un reality se confirmara, varios usuarios se manifestaron en contra de la aparición de la mujer en televisión, esto por la situación de violencia que el narcotráfico genera.

Incluso algunos planearon manifestarse en el canal de televisión VH1 (que transmite dicho show) para que sea cancelado y acusaron a la cadena de “falta de sensibilidad” ante la situación que atraviesa México.

“¿Por qué VH1 pondrá a la esposa de El Chapo en televisión? Digo entiendo porqué (raiting y dinero) pero ¡qué carajos! Después de los recientes asesinatos relacionados con cárteles e inocentes muertos, es realmente ignorante. Es hora de limpiar los medios para este punto”, dijo un usuario.

Ioan Grillo, periodista especializado en narcotráfico señaló “Esta es una decisión enferma y terrible por parte de VH1 de tener a la esposa de El Chapo, Emma Coronel, en su reality ‘Cartel Crew’, Hay una catastrofe humanitaria en México por la violencia del cártel. Este no es un reality show glamoroso ¿en dónde están las imágenes de las fosas comunes?”.

Otra usuaria señaló “¿por qué están glorificando a la esposa de El Chapo? Cientos de personas han sufrido por esta familia y su cartel, Pero oye, ¿a quién le importa la moral cuando tienes que producir shows de mierda para hacer dinero, verdad?”

Don Winslow, autor de obras de misterio y crímenes calificó la decisión del canal como “asquerosa”.

Dicho episodio estreno donde aparece Coronel está programado para este día por VH1 en Estados Unidos.

