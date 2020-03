Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este jueves, Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra, negó haber sido agredida físicamente por el americanista, por lo que lo acusó hace una semana y le valió la expulsión del club al ecuatoriano.

La mujer se retractó durante la audiencia cuando la jueza le preguntó si había sido golpeada por Ibarra.

“En un primer momento, durante la entrevista usted había manifestado en el hospital refirió que su pareja la agredió físicamente, ¿es correcto?”, preguntó la jueza.

“No, no me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, contestó la mujer embarazada.