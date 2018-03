Esposo de Atala Sarmiento la apoya en redes tras salir de Ventaneando

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que se confirmó el rumor de la salida de la conductora Atala Sarmiento del programa de televisión Ventaneando, el público y los espectadores comenzaron a especular sobre los motivos que habían orillado a la periodista de espectáculos a irse de la producción.

Sin embargo, poco tiempo después Atala por medio de una entrevista al sitio en Internet La Saga, aclaró las especulaciones entorno a lo sucedido revelando así que la principal causa de su salida se debía: “Te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”.

Frente a estos hechos el esposo de Atala Sarmiento y publirrelacionista español, David Ródenas, en un acto de amor y de apoyo moral creó una campaña que pretende unir a todos los seguidores y fanáticos de la periodista; esto con el fin de hacer sentir amada y valorada a la también conductora. Vía Instagram Ródenas compartió un post donde introdujo el hashtag #TeamAtala, para que en este momento tan difícil en la vida de Sarmiento pueda sentir el respaldo del público que por más de una década la acompañó en cada emisión de Ventaneando.

En consecuencia las redes sociales como Instagram y Twitter comenzaron a inundarse rápidamente con cientos de comentarios de solidaridad mediante el #TeamAtala. Y el fan número uno fue David Ródenas con este tierno mensaje “ A la gente buena le pasan cosas buenas. Que empiece a fluir la buena onda de todos los que te amamos y admiramos”. @atasarmiento #teamatala #dontworrybehappy.

Asimismo en dicha entrevista Atala también aclaró que su salida únicamente había sido de la producción de Paty Chapoy más no de TV Azteca, dejando una puerta abierta para que posiblemente la veamos en nuevos proyectos.

ZM