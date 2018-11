Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Marysol Sosa, hija de José José, subió un comunicado en sus redes sociales en el que dice que está preocupada por la salud de su padre, luego que su hermano José Joel declarara que el príncipe de la canción vive en condiciones desfavorables.

A través de un comunicado, Marysol aseguró que antes de que su padre se fuera a Miami, el doctor que lo atendía comentó que en dos meses estaría recuperado, situación que no se ha cumplido tras haber sido llevado a Estados Unidos.

“Han pasado desde ese lunes, nueve meses. Siete meses más en que el señor ya debería estar caminando por su propio pie, plenamente recuperado y lo único que tenemos son imágenes de paparazzi donde luce extremadamente delgado y un audio en donde supuestamente está bien”, dice la hija de José José.

Además, espera que el intérprete de la Nave del olvido aparezca ante los medios de comunicación o en su casa para que pueda creer que está bien de salud y valiéndose por sí mismo y así estaría tranquila.

“Mientras eso no suceda y sigamos con esta absurda dinámica que estoy segura no le hace el más mínimo bien a mi padre, ni física, ni mental ni emocionalmente, ningún comunicado me dejará tranquila de que mi papá está en las mejores condiciones”, manifestó.