Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el éxito que tuvo Netflix en 2017 con el estreno de la adaptación televisiva de la novela gráfica “The end to the f***ing World”, el servicio de streaming dejó a cargo al mismo equipo encargado de la serie realizar la adaptación de la obra “I Am Not Okay with This” (Esta mierda me supera) bajo el mismo estilo narrativo pero ¿Funciona esta nueva serie de corte juvenil y comedia negra?

En primer la pareja protagónica corre a cargo de la joven actriz Sophia Lillis, reconocida mundialmente por haber interpretado a Beverly Marsh en su etapa adolescente dentro de la saga de películas IT (ESO) y Wyatt Oleff, quien también actuó en ambas películas como Stanley; ambos son totalmente reconocidos por el público joven, pero conforme va desarrollándose se serie los dos actores logran alejarse un poco de la actuación a la que estaban acostumbrados.

“Esta mierda me supera” narra la historia de Sydney Novak, una adolescente de entre 15 y 16 años que vive en un pueblo de Pennsylvania y tiene problemas con su comportamiento tras la muerte de su padre, un día sufre un ataque de ira y descubre que tiene poderes telepáticos.

Aunque la premisa suena sencilla y hasta en cierto punto nos podría recordar a “Carrie”, la historia juega con un elemento diferente que es el humor negro, Sydney es una adolescente nada convencional, tiende a ironizar mucho sobre su vida y los cambios que sufre.

Es imposible no comparar la narrativa que tiene esta serie con su antecesora The end to the f***ing World, debido a que en algunos aspectos es muy parecida: adolescentes nada convencionales, situaciones que podrían retar la lógica e imágenes algo bizarras.

El consumo de drogas, el suicidio, la homosexualidad y los conflictos parentales son tratados durante la primera temporada de esta serie que consta de siete episodios que no duran más de 30 minutos, por lo que fácilmente puede verse completa.

En conclusión, si te gustó el estilo narrativo de The end to the f***ing World, disfrutarás mucho de “Esta mierda me supera”, aunque de momentos llega a sentirse como una calca de la primera serie.

