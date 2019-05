Julión en la Expo Fiesta 2019

Julión Alvarez te manda este mensaje para que no te pierdas su presentación:#ExpoFiesta2019 #Morelia #Michoacán #México Sábado 4 de Mayo Centro de EspectáculosCostos: – Diamante $2,350 – Vip $1,250 – Preferente $630 – General $270 🎫 Venta de boletos en "La Cueva de Chucho" (Suc. Centro, a un lado de la Antigua Central de Autobuses) y en www.ticketmex.com.mxY taquillas del inmueble.#centrodeespectaculos2019

Posted by MiMorelia.com on Wednesday, May 1, 2019