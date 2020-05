Estados Unidos (MiMorelia.com).- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, convocó a la Guardia Nacional en momentos en los que Minneapolis se preparaba para más violencia, un día después de que las protestas por la muerte de un hombre afroamericano bajo custodia de la policía dejaron edificios quemados, tiendas saqueadas y un grafiti exigiendo justicia.

As George Floyd’s family has said, he «would not want people to get hurt. He lived his life protecting people.» Let’s come together to rebuild, remember, and seek justice for George Floyd.

As Governor, I will always defend the right to protest.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) 28 de mayo de 2020