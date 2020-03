Estados Unidos (MiMorelia.com).- Estados Unidos tiene el mayor número de casos registrados de coronavirus, superando a Italia y a China, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y el periódico The New York Times.

La Universidad Johns Hopkins informó que Estados Unidos tiene 82 mil 404 casos, mientras que el The New York Times dijo que eran 81 mil 321.

Estas cifras colocan al país por encima de los países que registraban hasta ahora el mayor número de contagios, China e Italia.

Our #COVID19 map has been upgraded to report confirmed case data in counties and select cities in the U.S., rather than by state. These details will provide enhanced insights for the public and the health care & government workers responding to the crisis.https://t.co/pgek0FQ4kV pic.twitter.com/kb0O4FzzMu

— Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) 23 de marzo de 2020