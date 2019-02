Estados Unidos está al 100% con usted: Mike Pence a Guaidó

Bogotá, Colombia (MiMorelia.com/Redacción).- Estados Unidos está al 100% con usted, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela.

To President @jguaido of Venezuela, it is a great privilege to share this moment. I bring you and President of Colombia @IvanDuque a very simple message from @POTUS Trump & the United States of America: We are with you 100%. pic.twitter.com/iEaTyDvB7i

— Vice President Mike Pence (@VP) February 25, 2019