Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- A través de la red social Twitter usuarios han descubierto que los tamales (uno de los platillos típicos de México) se comen sin la hoja.

Algo que cualquier mexicano sabe y ha dejado sin palabras a cientos de estadounidenses es que el tamal se puede comer en la hoja que lo envuelve, pero jamás se come esa hoja.

Pues bien, luego de un tuit de una usuaria llamada @ChavezTheRapper cientos de estadounidenses aseguraron que pese a tener familiares mexicanos o ser mexicanos sus padres los hacían comerse los tamales con todo y la hoja de maíz.

Estoy tan enojada que soy mexicana y mi familia se las come así!!! Cuando comí tamales siempre los odiaba también por esta razón exacta sksksks nadie me dijo nunca la mierda!, escribió una usuaria, misma que recibio como respuesta este comentario: , esto es como comer un aperitivo con la bolsa a su alrededor :D, por supuesto que no tiene que comer la cáscara :o, saludos desde Méxiko :o.

Aquí el revelador tuit que puso en jake a cientos de usuarios: