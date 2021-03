Reino Unido (MiMorelia.com).- Una bomba de la Segunda Guerra Mundial estalló en la ciudad de Exeter, a unos 250 kilómetros de Londres.

Al parecer, el explosivo de origen alemán pesaba mil kilos y habría sido lanzada en 1942 por la fuerza aérea nazi sobre civiles del Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial.

La bomba provocó un cráter del tamaño de un autobús de tres pisos, y aunque fue una explosión controlada dejó daños estructurales en varias viviendas.

This is the moment an unexploded Second World War bomb was made safe in a controlled explosion in Exeter this afternoon. pic.twitter.com/HhCHErtRSx

— Exeter City Council (@ExeterCouncil) February 27, 2021