Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La autocrítica al interior de Monarcas Morelia se mantiene, pues el director técnico del equipo, Roberto Hernández Ayala, reconoció que con diez jornadas disputadas están por debajo de sus objetivos.

“Estamos mal, no me da miedo decirlo, porque estamos por debajo de la meta que habíamos trazado, la semana pasada hablamos del 50 por ciento (de puntos), hoy no los tenemos, estamos por debajo de la producción que debíamos teníamos”, aceptó en conferencia de prensa previo al próximo encuentro contra Lobos Buap el 30 de septiembre en Puebla.