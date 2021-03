Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proceso de inclusión digital en el trabajo y, las nuevas tecnologías implementadas en pro de facilitarlo, han repercutido en la manera en cómo nos desenvolvemos en el momento actual y la prospectiva de las competencias necesarias para los profesionales del futuro, lo cual ha implicado nuevos aprendizajes y cambios de paradigmas. Además, se han creado, a partir de la pandemia, diversas perspectivas en cuanto al ámbito laboral, sobre todo, con respecto a la flexibilización horaria y locativa, ampliando así las fronteras del trabajo.

A partir de esto surgen diversos interrogantes, entre ellos: ¿Cuáles son las competencias y habilidades que como profesionales debemos fortalecer para responder a las demandas de las instituciones y empresas en un futuro próximo?

Para responder a esta pregunta es necesario comprender que las tendencias del futuro están muy relacionadas con la implementación de la tecnología en el campo laboral. De hecho, la inteligencia artificial, el big data y el Internet de las cosas, dará como resultado que, muchos empleos que hoy conocemos, desaparezcan en un futuro.

Según el Foro Económico Mundial (FEM), los avances técnicos generarán nuevos empleos de calidad, para los cuales, más de la mitad de los trabajadores tendrán que mejorar habilidades como la capacidad de intuición, innovación, creatividad, razonamiento, empatía y adaptación a procesos de cambio, habilidades en las que el coaching, puede jugar un papel fundamental.

En investigaciones realizadas por el Institute for the Future (IFTF) for the University of Phoenix Research Institute se han identificado 10 habilidades que se consideran imprescindibles para el éxito de cualquier profesional. Brevemente le contamos cuáles son y en qué consisten.

Decisiones con sentido

Implica tomar decisiones a partir de lo que se conoce como pensamiento crítico, contrario a las máquinas, con alternativas decisorias más codificadas.

Inteligencia social

Se puede definir como la capacidad de generar empatía de manera directa y profunda en miras a estimular reacciones e interacciones deseadas, evaluando las emociones para adaptar las palabras, tonos y gestos, logrando así, una comunicación asertiva.

Pensamiento innovador y adaptativo

Implica salir de lo rutinario para dar un salto innovador y adaptativo frente a las diversas demandas que implican los cambios constantes en términos laborales.

Culturalidad y diversidad

Reconoce, en cuanto a la culturalidad, la importancia del dominio de idiomas que demandan el mercado, respondiendo a diversos contextos. Con respecto a la diversidad, según Scott E. Page, profesor y director del Centro de Estudios de la Universidad de Michigan, “El progreso depende de nuestras diferencias colectivas y de nuestras aportaciones individuales”.

Universo “big data”

El pensamiento computacional reconoce la importancia de los datos para la toma de decisiones, gracias a los análisis estadísticos y a las habilidades de razonamiento cuantitativo.

Alfabetización mediática

Apunta al uso de tecnologías en pro de la comunicación efectiva como herramienta para persuadir e involucrar a los cibernautas a partir de social media, vídeos, blogs y podcast.

Transdisciplinariedad

En términos generales propende a que las personas apliquen la habilidad de comprender e interrelacionar conceptos y abstracciones a través de múltiples disciplinas.

Mentalidad creativa

Reconoce que el pensamiento requiere diversos ajustes en el trabajo en pro de mejorar el rendimiento.

Gestión del conocimiento

Discriminar la gran cantidad de información en pro de estructurarla, clasificarla y etiquetarla, para ser eficaces en el mundo en que se vive.

Colaboración virtual

Capacidad para trabajar en forma productiva en soledad, a la vez que se está presente en la toma de decisiones, involucrando y motivando al equipo disperso.

Estas habilidades implican un proyecto de formación continua en el que constantemente se haga una lectura a la realidad y a las demandas contextuales, con el fin de dar respuesta a la medida de las empresas y tendencias mundiales.

Por: Alexánder Echeverry Ochoa/E