Estas son 16 cosas que las coders quieren saber de CD9

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- CD9 estará de regreso en Morelia para deleitar a las coders con su repertorio musical, amén de que recargarán el concepto con temas de su material 1.0.

Previo a la tan esperada fecha, Joss Canela ofreció una entrevista para MiMorelia.com, en la que reveló algunos detalles personales y de la famosa banda que sus fans quieren saber.

En redes se lanzó una dinámica en la que las coders enviaron sus preguntas para los chicos, y aquí les dejamos las respuestas:

-A ustedes como grupo ¿qué es lo que más les hace enojar?

Me molesta que alguien intente engañarme y me mienta.

¿Qué deporte extremo les gusta practicar?

Me gusta a mí patinar, andar en bici, andar en motocross, y me gusta ver cualquier deporte extremo, me gusta ver el que es como ardillas voladoras, lo disfruto mucho.

¿Habrá nuevamente una firma de autógrafos como la que hicieron el 30 de abril en la Ciudad de México?

Últimamente hemos estado haciendo muchas convivencias, ya no tanto firmas de autógrafos, más bien de fotos. Ya habrá tiempo de hacer más adelante una convivencia grande.

Joss, si tuvieras tres deseos, ¿cuáles serían?

Que mi familia tenga salud siempre, que yo y los que me rodean consigamos siempre lo que estamos buscando y siempre estar rodeado de mis seres queridos.

Nos preguntan si las coders que son muy intensas se merecen tu perdón, por robarte un beso un abrazo.

Creo que nunca me han faltado al respeto tanto para tener que perdonarlas por algo, creo que estamos bien.

Se dice que saldrá una segunda edición de su libro…

No, aún no hemos confirmado que haya salido una segunda parte del libro, ahorita estamos enfocados en futuras de fechas.

Quieren saber qué nuevas fechas vienen después de Morelia

Vamos a estar por toda la República Mexicana, estuvimos en el Auditorio Nacional, que es un inicio para recorrer todo México, y salir del país como lo hemos hecho en giras pasadas, pero todas las fechas están en nuestras redes sociales.

Joss, nos pregunta una fan, ¿cuántos bebés te gustaría tener?

¿Cuántos bebés me gustaría tener? (Ríe) Pues no sé, ahorita yo creo que no me gustaría tener ningún bebé, pero en el futuro sería interesante ser padre, pero ahorita no.

¿Cuál fue el motivo de cambiar de género, de pop a urbano, y, extrañan el pop?

A nosotros siempre nos va a gustar el pop, porque fue de donde salimos, desde que intentamos el pop fuimos variados e intentamos otras cosas como el k-pop. Ahorita con estas canciones es como un pop urbano, como las que teníamos antes; no fue un cambio tan brusco y lo disfrutamos mucho.

Hay dos fanáticas que les preguntan cuál es secreto para ser tan guapos.

¡Um!, pues no sé, yo creo que siempre nos intentamos ver muy bien para la gente que nos sigue, yo creo que una buena peinada ayuda.

¿Cuándo regresan a Ciudad de México?

Estaremos de nuevo en diciembre en la Arena Ciudad de México, pero por lo pronto estaremos visitando muchas ciudades.

Si tuvieran que cambiar algo de su vida, ¿qué sería?

En lo personal (Joss), nada, yo creo que si cambiara algo no estaría parado donde estoy en este momento, así que dejaría todo como está.

¿Cuál es la experiencia más bonita que han tenido como banda?

Han sido varias, pero una que me hizo muy feliz fue en el Auditorio Nacional: volteaba a ver a mis compañeros y veía como lo disfrutaban, y yo igual me sentía con mucha energía, y al término del concierto nos felicitamos y nos dimos las gracias por saber que cada uno puede confiar en el otro mientras estamos en el escenario

¿Qué pasa con las fotos de Netflix? ¿Son reales o fake?

Son falsas, se ven muy reales, pero son falsas, por ahora no hay nada con Netflix.

Después de que Bryan confirmara su relación públicamente ¿ya nos les tienen más confianza en ese punto a sus fans?, preguntan…

Siempre les hemos tenido confianza, si en algún momento no les contamos cosas tan personales es porque, a mí, no me gusta estar haciendo tan públicas las cosas de la vida privada, siento que eso es algo que no se tiene que estar contando en las redes sociales, pero no es porque no les tenga confianza.

Sus coders quieren saber sobre si hay pack de CD9…

Pues, no hay, yo creo que no hay, nosotros no somos de hacer esas cosas, entonces no hay de qué preocuparse.

CD9 se presentará el próximo sábado 16 de junio en el Palacio del Arte e iniciará a partir de las 19:00 horas.

La agrupación mexicana retomará el “Modo Avión Tour”, que arrancó en enero de este año con total éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

