Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Desde hace unos días se anunció que este miércoles por la mañana se daría a conocer el line up del Festival Pa’l Norte, por lo que hoy los fans se mostraron impacientes por conocer qué bandas tocarán y finalmente aquí está.

Bandas como Artic Monkeys, Kings of Leon, Good Charlote, Snow Patrol, The Hives, son las principales a presentarse, también hay bandas nacionales como Café Tacvba, Bengala, Little Jesus, Inspector, Porter, Odisseo, Siddhartha.

Además hay para todos los gustos como Alemán, Residente, Ximena Sariñana, Dread Mar I, George Fitzgerald DJ Set, hasta la Sonora Dinamita. Además de “muchas bandas más”.

Este festival se presentará el 22 y 23 de marzo del próximo año en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Así que ya sabes, si te gusta la música y sobre todo las bandas que se presentarán recuerda que ya hay un vuelo directo de Morelia a la Sultana del Norte. ¿Te animas a ir?

AC