Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizado a 24 marcas de bebidas carbonatadas adicionadas con cafeína y otros ingredientes que se comercializan en el país, encontró que 13 de ellas rebasan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ingesta de azúcares diarios en un adulto, mientras que otras registran altos niveles de cafeína.

Las bebidas, según el estudio, con más azúcar son:

-M Juice Moster Energy + Jugo, Pipeline Punch de 473 ml con 50.4g por envase.

–Volt Blue energy de 473 ml con 49.0g por envase.

–Nitro Energy Drink de 473 ml con 41.5g por envase.

–Red Bull Energy Drink de 355 ml con 39.7g por envase.

A su vez, en el estudio, publicado en el número 521 de la Revista del Consumidor, exhibe las bebidas con altos niveles de cafeína, con el fin de orientar al consumidor. Según se informó estas bebidas pueden contener desde 31.8 mg hasta 115.4 mg de cafeína por envase.

De acuerdo con el análisis, las bebidas con más cafeína son:

–Coca Cola Energy de 355 ml con 115.4 mg por envase.

–Vive100%. Ginseng Citrus de 500 ml con 96.1 mg por envase.

–Amper Energy On the Go de 473 ml con 95.5 mg por envase.

–Pepsi Kick de 500 ml con 93.3 mg por envase.

Además, se indicó que nueve de estas bebidas analizadas no contienen Taurina, un elemento que influye en el sistema nervioso, sin embargo, el resto de las 24 marcas presentaron niveles que van de 625 a 1892 mg por envase, siendo las que más contienen:

–Amper Energy On the Go de 473 ml con 1892 mg por envase.

–Nitro Energy Drink de 473 ml con 1892 mg por envase.

–Volt Blue Energy de 473 ml con 1892 mg por envase.

–M Moster Energy Lewis Hamilton de 44, 473 ml con 1868 mg por envase.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estas bebidas deben consumirse con responsabilidad, sobre todo al mezclarse con bebidas alcohólicas y no ser consumidas por quienes padezcan alguna enfermedad nerviosa o cardíaca.

Por: Redacción/SJS