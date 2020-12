Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2020 fue uno en los que la red social TikTok cobró popularidad en México debido al ingenio de los usuarios que pusieron en su contenido.

Hace unas horas TikTok dio a conocer la lista de los 100 videos que fueron los más vistos en la red social.

El video más visto fue el de Bella Poarch, que lleva por nombre “Bella does M to the B” (Bella hace M a B).

El video es muy sencillo y muestra a Bella mientras hace caras y mueve los ojos de manera simpática al ritmo de un playback.

Al video de Bella le siguen “Skateboarding his way to fame” (Patinando su camino a la fama), de @420Doggface208 y “The coworker you love to hate because WFH is hard” (El compañero de trabajo que amas odiar porque la WFH es difícil), de @itscaitlinhello.

Te dejamos la lista completa de lo más visto en el 2020 en TikTok:

Recuerda que nosotros también estamos en TikTok, donde compartimos contenido de Morelia y Michoacán.

Por: Redacción/R