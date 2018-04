Este es el GIF que sí se puede 🔊 “escuchar”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En las redes sociales ha circulado un GIF que aseveran los usuarios sí se puede “escuchar”.

Lisa DeBrine, del Instituto de Neurociencia y Psicología en la Universidad de Glasgow, lanzó la imagen de antenas jugando a la cuerda, acompañada de la pregunta “¿Alguien en percepción visual sabe por qué puede escuchar este GIF?

A su cuestionamiento respondió un promedio de 240 mil personas, del cual el 70% refirió que sí percibía un sonido, mientras que el resto negó haber sentido algo.

Sobre el mismo tema, un usuario respondió que lo que ocurre es que “el cerebro está ‘esperando/prediciendo’ lo que viene visualmente y luego dispara una versión de lo que se espera a través de los sentidos pertinentes. Eso también explica por qué algunos pueden ‘sentir’ una sacudida”, según expuso TecReview.

¿Usted lo escucha?:

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

— Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) December 2, 2017