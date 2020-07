Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las anotaciones de Raúl Jiménez, quien juega con el Wolverhampton, fue nominado al Mejor Gol del Mes de la Liga Premier.

Se trata del golazo que hizo el mexicano en el partido ante Burnley, que consiguió luego de rematar el balón en el aire con la pierna derecha y que entró sin mayor problema a la portería. El partido terminó en empate Wolverhampton y el Burnley.

Raúl Jiménez está en la lista junto a otros siete artilleros: Anthony Martial, Wilfried Zaha, Danny Welbeck, Alexandre Lacazette, David Silva, Yves Bissouma y Kevin de Bruyne.

This strike from @Raul_Jimenez9 has been nominated for July's @premierleague Goal of the Month award.

