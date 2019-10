Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes en sesión del Consejo General, integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) decidirán si se sumarán o no al paro de actividades para el 9 de octubre que aprobó la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).

A mediados de septiembre de este año, en asamblea extraordinaria de la Confederación que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los sindicalizados aprobaron una jornada de protesta a raíz de que nueve Universidades públicas se encuentran en crisis económica por los recortes que han recibido en últimos tres años. Alrededor de diez mil trabajadores se han visto afectados por la insuficiencia presupuestal.

Los líderes de al menos 52 sindicatos que integran la CONTU, decidieron que este miércoles 9 de octubre paralizarán de manera total las labores académicas y administrativas en las Universidades que decidan sumarse a la acción de presión.

Las nueve instituciones de educación Superior que fueron afectadas económicamente y que por tanto, les ha impedido el pago puntual de sus salarios y prestaciones contractuales, son: la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como las universidades de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas.

Al ser cuestionado sobre el particular, el secretario general del SPUM, Jorge Luis Ávila Rojas, informó que aún no se tienen ninguna valoración debido a que será en la sesión del Consejo General para este lunes, donde los integrantes discutirán la propuesta de la Confederación, por lo que aún no podría adelantar ningún escenario, pero respetará cualquier determinación de los profesores nicolaitas.

En dado caso de que el Sindicato de Profesores apruebe paralizar labores académicas como lo propuso la CONTU, el próximo miércoles más de 40 mil estudiantes se quedarían sin clases en la Universidad Michoacana y cerca de tres mil docentes dejarían de dar clases ese día.

Pese a que el rector de la máxima casa de estudios, Raúl Cárdenas Navarro, aseguró que la Universidad sólo contará con presupuesto hasta la primera quincena de octubre, el líder sindical, dijo confiar en que con el Plan de Austeridad implementado por la actual administración y los fondos extraordinarios que fueron aprobados a nivel nacional, los trabajadores nicolaitas obtendrán sus salarios al menos hasta que finalice este mes.

«Después ya veremos qué haremos como Sindicato, pero por lo pronto, nosotros confiamos en que la autoridad hará las gestiones con el gobierno federal para obtener más recursos y que nuestros salarios lleguen a tiempo», expuso.

