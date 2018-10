Guanajuato, Guanajuato (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles en Guanajuato inicia el festival Internacional Cervantino, que durará del 10 al 28 de octubre de este año.

Para esta edición, el Cervantino tendrá como país invitado a India, mientras como estado invitado estará Aguascalientes.

La inauguración será este miércoles a las 20:00 horas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, y será transmitida en vivo por TV 4 de Guanajuato y Conaculta Canal 22.

Algunos de las funciones que se presentarán son: Les Ballets de Monte-Carlo (Mónaco), Orquesta Sinfónica de Israel Rishon LeZion (Israel), Alice On The Run (Alemania), Alexander Krichel (Alemania) o Thari – The Loom, del ensamble Malavika Sarukkai (India).

El Festival Internacional Cervantino destaca en el ámbito de las artes, ya que se encuentra entre uno de los cuatro más reconocidos en el mundo.

Aquí puedes consultar toda la programación: Festival Internacional Cervantino

Año con año en este festival convergen la música, la ópera, el teatro y la danza, las artes plásticas, la literatura y los medios audiovisuales.

