Por: Salvador Gaytán

Tokio, Japón (Rasainforma.com).- La prefectura de Iwate, en Japón, reveló al pokémon de tipo roca/tierra Geodude como embajador de Turismo para impulsar el desarrollo económico de la zona.

Iwate fue una de las zonas más afectadas por el terremoto y tsunami del 2011. Desde entonces, ha intentado recuperarse de aquella catástrofe natural.

Geodude fue el pokémon elegido, en parte, por el significado del nombre de la prefectura. Iwa significa “roca”, y te significa “mano”. El pokémon elegido es una roca con brazos.

No es la primera vez que The Pokémon Company apoya a la prefectura. Hace algunos años se habilitó un tren con diseños de los monstruos creados por Satoshi Tajiri, además de que Iwate ha sido sede de varios eventos de Pokémon GO.

Con información de Revista Club Nintendo