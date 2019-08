Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este jueves surgió el rumor de el actor Benedict Cumberbatch sería quien dará vida al villano de la película Hércules en su versión live-action.

Según la revista especializada We Got This Covered, Disney está interesado en que el actor que interpretó a Doctor Strange sea quien interprete al tío de Hércules.

¡RUMOR! Benedict Cumberbatch podría estar en pláticas para interpretar a Hades, en una versión live-action del clásico de Disney, #Hércules. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/1ciKv9pfWf — Cinemex (@Cinemex) August 29, 2019

Sin embargo, la misma revista asegura que hay otros dos posibles actores: Trevor Donovan (90210) y Alexander Skarsgård (IT, 2017).

Cumberbatch protagonizará la siguiente entrega del superhéroe que se llamará Doctor Strange and the Multiverse Madness, la cual está dirigida por Scott Derrickson y se estrenará en mayo de 2021.

SG