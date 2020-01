Irán (MiMorelia.com).- Especulaciones han surgido desde que el pasado martes se registró la caída de un avión ucraniano en Irán, país que ha entrado en una fuerte tensión con Estados Unidos, pues esta mismo jueves el presidente de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que tienen pruebas de que fue un misil iraní el que derribó el aeronave.

Esta mañana medios estadounidenses indicaron que fuentes de inteligencias creen que el avión fue derribado por unos misiles antiaéreos de Irán, horas más tarde autoridades canadienses dieron a conocer su parte, pues 63 personas de esta nación perdieron la vida en el accidente.

Así, tras estas declaraciones, ha surgido un video con el que se confirmarían estas sospechas, pues en él se puede ver como un misil impacta contra el avión; el audiovisual se ha compartido rápidamente por redes sociales en todo el mundo.

Con información publicada este día por el diario estadounidense, The New York Times, especialistas que han analizado el video han confirmado que éste fue grabado en las inmediaciones de Parand, cerca del aeropuerto de Teherán, mismo lugar del que se tiene registro que partió el avión siniestrado.

Here we go. Video footage of an Iranian Tor M1 missile bringing down the 737-800, Ukrainian International Airlines flight PS752. This certainly contradicts Iran’s «engine failure» narrative. pic.twitter.com/CyMjASAlFI

— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 9, 2020