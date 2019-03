Este video confirma fin de la serie Supernatural

Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los protagonistas de la serie de televisión Supernatural anunciaron el final de la serie tras su décimo quinta temporada.

A través de su cuenta de Twitter, Jared Padalecki, quien interpreta a Sam Winchester en la serie, publicó un video en el que sale junto a Jensen Ackles (Dean Winchester) y Dmitri “Misha” Collins (Castiel) anunciando el final de Supernatural.

“Estamos muy emocionados por empezar nuestra décimo quinta temporada. Será la última”, revela Ackles.

Aseguran que la temporada final llegará el próximo año, “la gran final de una institución” en la pantalla chica-

Los actores dijeron que no estará tristes durante la filmación de la nueva temporada, y aseguran que será impresionante.

Más tarde, Jensen Ackles escribió en la misma red social: “Un round más para los hermanos Winchester. Aunque nada termina en Supernatural, ¿o sí?”.

Hey #SPNFamily here’s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me. I’m so grateful for the family that’s been built because of the show. Excuse me while i go cry. pic.twitter.com/QDXDsAyIfK

— Jared Padalecki (@jarpad) March 22, 2019