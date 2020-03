México (MiMorelia.com).- Ester Expósito, actriz conocida por su papel en la serie española Élite, y Alejandro Speitzer, actor mexicano quien recién protagonizó El Club, han desatado rumores sobre un romance, y una foto comprobaría que están juntos.

Ha sido a través de redes sociales que sus seguidores han desatado el rumor de un noviazgo entre los actores, quienes compartirán créditos en la serie Alguien tiene que morir bajo la dirección de Manolo Caro.

Desde hace varios días Expósito y Speitzer comparten fotografías y videos de ambos en las playas de Tulum, en Quintana Roo; sin embargo ha sido una en específico que aumentó aún más el rumor.

Es de recordar que él mantenía un noviazgo con Minnie West, actriz con quien compartió escenas en la serie de Netflix El Club, razón que le ha valido comentarios negativos en Twitter, por ejemplo:

No me puedo creeeeeeer que Alejandro Speitzer ya no ande con Minnie West y que supuestamente ande con Ester Expósito. No sé de quién siento más envidia.🥴

— Kirhey. (@kirheyperez) March 17, 2020