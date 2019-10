Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Ricardo Bernal Vargas, informó que tras seis días consecutivos de bloqueos a las vías del tren en distintos puntos del estado por parte de estudiantes normalistas se han generado pérdidas estimadas por 300 millones de pesos.

Le puede interesar: Normalistas bloquean las vías del tren en «Tiri»

Indicó que para abordar esta problemática que impacta a la industria de Michoacán, México y Estados Unidos, este medio día representantes del sector empresarial se reunirán en esta ciudad capital con el jefe de la oficina de Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza.

“Hay pérdidas muy importantes, un promedio de 50 millones de pesos al día. No podemos vivir en un país o en un estado donde no se aplique el Estado de Derecho y el llamado de atención al gobierno federal es éste, que realmente hagan algo para que esta práctica ya se acabe”, señaló.

Bernal Vargas pormenorizó que durante los últimos seis días estudiantes normalistas han bloqueado las vías del tren en tramos distintos, entre los que citó la tenencia de Tiripetío, en Morelia; Caltzontzin, en Uruapan; y, hoy se sumó Arteaga.

“Donde sea que esté tomado el tren no se va a mover, porque no puede quedarse varado a medio camino. Entonces no sale de Lázaro Cárdenas o del Bajío para acá…hace tres días teníamos ya 16 trenes parados, son miles de contenedores, miles de toneladas de producto y materias primas que no salen a su destino”, agregó.

Seguridad, otra preocupación

En entrevista con medios de comunicación, dijo que también externarán hacia el funcionario federal su preocupación por la inseguridad en el estado y la necesidad de que se detone el desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas a través de medidas derivadas de ese nivel de gobierno.

6 días de bloqueos

50 millones de pérdidas al día

300 millones de pesos las pérdidas estimadas en general

“El que el día de hoy esté el ingeniero Romo es un síntoma bueno de que viene a atender los temas de Michoacán y viene con el empresariado para saber qué está pasando, qué es lo que nos está afectando para que puedan tomar acciones”: Ricardo Bernal Vargas, presidente de la AIEMAC.

Por: Sayra Casillas/CA