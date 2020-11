Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya sabemos cuánto costará la mensualidad de Disney Plus para nuestro país, pues la compañía ha revelado los precios oficiales de su suscripción.

Yes to November! #ItsfALLonDisneyPlus continues this month with new episodes of #TheMandalorian and #TheRightStuffSeries—plus premieres of Originals like #BlackBeautyMovie, #Marvel616 and The Wonderful World of Mickey Mouse. #DisneyPlus pic.twitter.com/thiwb3wZw4

— Disney+ (@disneyplus) November 1, 2020