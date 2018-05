Esto costarán los boletos para en Morelia CD9 y ya hay zona agotada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- CD9 se presentará en Morelia y ya están a la venta los boletos con estos precios, e incluso una zona ya está agotada.

Los boletos para disfrutar de este magnífico concierto ya se pueden adquirir a través de www.besticket.mx y en taquillas del inmueble de 11:00 horas a 19:00 horas.

Los precios son los siguientes:

– VIP +M&G: 1800 pesos (AGOTADO)

– VIP: 1400 pesos pesos

– ORO: 1200 pesos

– PLATA: 1000 pesos

– BARRERA: 700 pesos

– B. LATERAL: 500 pesos

-GENERAL: 400 pesos

(Precios más cargos por servicio)

La cita será el próximo sábado 16 de junio en el Palacio del Arte e iniciará a partir de las 19:00 horas.

La agrupación mexicana regresa a la capital michoacana para presentar el “Modo Avión Tour”, el cual inició gira en enero del 2018 con rotundo éxito en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En este nuevo recorrido musical, CD9 recopila los éxitos que los han puesto en los primeros lugares de popularidad al incluir temas como Get Dumb, Déjà Vú, The Party, Me Equivoqué, entre otras.

R