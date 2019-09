View this post on Instagram

🇲🇽La Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, vistiendo un diseño exclusivo de nuestra marca @MussiMx, durante la ceremonia del Grito de Independencia. Agradecemos a Presidencia optar por una marca mexicana. #PrimeraDamaDeMéxico #México #VestidoPrimeraDamaDeMéxico #BeatrizGutierrezMüller #GritoDeIndependencia #MussiMx