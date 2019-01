Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- “Annyeonghaseyo joneun bangtan sonyeondan hwanggeum maknae jeon jungkook imnida”. Hola Armys, el día de hoy les traemos noticias muy buenas, aunque quizá ya hayan escuchado de algunas, esto no se trata de solo rumores, porque con pruebas te vamos a decir qué es lo que Bangtan tiene bajo la manga para deleitarnos este 2019.

1.- Webtoon Save Me

A esta fecha ya habrás leído los episodios del cómic que salió en enero en Webtoon llamado Save Me; pues la noticia es que tendremos mucho Save Me para rato pues será hasta abril que podrás disfrutar de este increíble trabajo que está resolviendo muchas teorías que volvían locas a ARMY, ¿Habrá Yookook? Si no los has visto aún este es el enlace: CÓMIC

2.- Comeback-Nuevo disco

Esto es 100% real no fake, pues el mismo Jin, Jimin y JHope lo han confirmado tanto en sus agradecimientos en entregas de premios, como en sus lives ¿cuándo? Por lo menos no en febrero ni marzo, se prevé que un nuevo álbum vea la luz a mediados de este 2019; hubo algunos rumores de que ya estaban grabando hasta un MV, pero Big Hit salió a desmentir el rumor.

3.- Juego BTS World

Ve haciendo espacio en tu celular, porque pronto llegará el juego BTS World; todo parece indicar que el juego va de que tú serás la manager del grupo y tendrás videollamadas (falsas) con los chicos.

BTS WORLD Game | Official TeaserEstán list@s?😮#Melhope🌸 Posted by BTS Security Mex on Sunday, January 27, 2019

4.- Concierto Love Yourself nuevamente en cines

Debido al éxito del concierto de la gira Love Yourself proyectado en los cines de todo el mundo el 26 de enero, muchos se quedaron con ganas de verlo de nuevo en la pantalla grande, así que se tomó la decisión de volverlo a pasar el 9 y 10 de febrero, aunque por el momento solo se ha confirmado en los cines de Corea del Sur.

5.- Posibles canciones en solista de J Hope

Como pudimos ver en V Live, le preguntaron si tenía planes de sacar nuevas canciones o hacer alguna colaboración a lo que el querido Hobi dijo que podría suceder, sin confirmar nada; ya RM nos deleitó en 2018 con su playlist “mono.” Y los demás miembros han tenido apariciones con canciones a excepción de Jin, así que quizá en los siguientes meses J Hope nos sorprenda ¿qué opinas?

6.- Posible película de cómic Save Me

Hace una semana se difundió por Twitter una fotografía de los chicos grabando una escena dentro de un salón de clases, con uniformes, sus nombres en un pequeño gafete y looks idénticos a los dibujos del cómic Save Me; la foto fue tomada detrás de cámaras y nada más se ha sabido, fuentes coreanas afirmaron que sería una sorpresa más de Bangtan, ¿será una película, un video, un corto o un episodio de RUN? Esta es la fotografía:

7.- Korean Music Awards

¿Están listos? Este 26 de febrero se viene una de las entregas de premios más importantes de Corea y BTS está nominado a siete categorías: Mejor artista, Mejor álbum, Mejor canción digital, Artista popular, Canción del año, Mejor álbum pop y Canción pop; ¿cuáles premios ganarán?

8.- ¿Gira a Latinoamérica?

La semana pasada anunciamos en nuestro portal que un periodista de espectáculos hizo un llamado en sus redes sociales para dar una noticia sobre BTS; la exclusiva fue que quien se encarga de traer artistas internacionales a México, ya estaba en pláticas con los agentes de BTS para acordar un concierto. Esto no está confirmado, solo fue un dato del periodista de Monterrey quien es famoso por dar exclusivas de fechas de los cantantes en nuestro país y casi siempre son ciertas. ¿Será que están preparando gira por Latinoamérica? Aquí te dejamos el video donde lo anuncia: BTS llegaría pronto a México: host

Claro que esto no es ni la mitad de todo lo que se viene para los 11 meses restantes del año, en realidad nunca tenemos ni la más mínima idea de que van a hacer algo nuevo, cuando de pronto atacan al fandom con muchas sorpresas.

Apenas va a comenzar el segundo mes del año y BTS ya ha ganado más de 20 premios, sigue la gira Love Yourself, comenzó la nueva temporada de RUN, cambios de look, Suga hizo una colaboración con la cantante Lee Sora, Jimin nos regaló una canción solista, Jungkook un cover de IU, Tae una magnífica melodía y por fin se están solucionando las teorías que Big Hit tenía planeadas desde el inicio del grupo y con cada uno de sus videos.

“En este fandom no se puede respirar” “¿A qué hora descansan?” “Siempre ARMY nunca inARMY” son algunas de las expresiones que los fans han expresado en redes sociales. ¡Qué gran año para BTS!

