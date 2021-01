Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las plataformas de transmisión o ‘streaming‘, como Netflix están llenas de una gran variedad de contenido, de eta forma se convirtió en una de las tantas fuentes de entretenimiento durante la cuarentena en el 2020, sin embargo, fueron tan sólo unas cuantas series y películas las que lograron colocarse como las más vistas en México.

Escritores, directores, productores, actrices y actores del mundo del espectáculo nos provocaron risas, llanto, añoranza, sustos y toda la gama de emociones. Ayudan a viajar sin salir de casa, demostrando que muchas veces que la ficción supera a la realidad.

De acuerdo con datos de Netflix, esto fue lo que más consumimos en el año:

Series más vistas en México 2020.

Gambito de Reina, es una serie protagonizada por Anya Taylor-Joy, esta relata la vida de Beth Harmon, una niña prodigio del ajedrez que sueña con vencer a los grandes campeones de Rusia.

The Crown, esta serie biográfica de la realiza británica, muestra la evolución de la Reina Elizabeth II durante su largo mandato, la temporada que se estrenó este año aparece Emma Corrin quien da vida a la Princesa Diana.

Ratched, es una historia inspirada en la famosa villana de One Flew Over the Cuckoo´s Nest, donde una enfermera llega a trabajar a un hospital psiquiátrico para empeorar a los pacientes.

Anne with an E, es una serie canadiense que relata la vida de una huérfana que descubre su potencial como luchadora social y defensora de los derechos de los demás, es un trabajo adaptado de la obra de Lucy Maud Montgomery de 1908, Anne of Green Gables. Se estrenó la serie en 2017, sin embargo, Netflix anunció que no habrá cuarta temporada porque CBS la canceló.

La Casa de Papel, este año regresó una de series más exitosas de la plataforma, se estrenó la cuarta temporada a inicios del 2020, la cual dejó mucha acción, suspenso, romance y todo listo para el comienzo de la quinta temporada el próximo año.

Poco ortodoxa, esta serie es inspirada en una historia real, narra la vida de Esty, una mujer de una comunidad ultra ortodoxa que decide escapar para encontrar su identidad y así escapar de las presiones de un grupo religioso que no le permite ser quien es.

La Casa de las Flores, la serie llegó a su última temporada, la tragicomedia creada por Manolo Caro se estrenó en agosto del 2018, este trabajo dejó frases que marcaron tendencia y que bien merece que volvamos a vivir con los secretos disfuncionales de la familia de la Mora.

Cobra Kai, es una serie nostálgica estrenada en YouTube en el 2018, este año llegó a Netflix; y para sorpresa de muchos logró posicionarse rápidamente en el gusto de jóvenes y adultos.

100 días para enamorarnos, es una telenovela de comedia dramática producida por Telemundo, protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro, entre otros. La historia aborda diversos temas como la inclusión, el bullying, la homosexualidad y la transexualidad, los diferentes tipos de familias, el divorcio junto con la separación matrimonial y las adicciones.

Élite, la serie española creada por Carlos Montero y Darío Madrona que relata la vida de un grupo de estudiantes del colegio «Las Encinas», de esta forma muestran las diferencias de clases sociales, las cuales juegan un papel muy importante en la historia.

Sex Education, esta serie trata sobre un adolescente que interpreta de formas diferente el sexo, debido a que su madre es una terapeuta sexual, esto lo lleva a crear un negocio de asesoramiento sexual con sus compañeros de escuela.

Oscuro Deseo, serie de suspenso y drama producida en México por Argos, protagonizada por Maite Perroni, Jorge Poza, Regina Pavón, Alejandro Speitzer, y Erik Hayser.

Control Z, es una serie mexicana que desde su estreno, ha logrado mantenerse en los primeros lugares de lo más visto, es un drama juvenil que aborda la perspectiva de una nueva generación, ha llegado a cautivar no solo a los adolescentes, sino a un público más amplio.

Emily in Paris, a casi fin de año llegó esta comedia que relata la vida de una chica estadounidense que se muda a París por una oportunidad de trabajo, ella busca llevar su punto de vista a una empresa de marketing francés.

The Umbrella Academy, es una serie de superhéroes adaptada de los cómics escritos por Gerard Way (conocido por ser el vocalista de «My Chemical Romance«), en donde se sigue la vida de los miembros de una familia disfuncional de superhéroes, nacidos en circunstancias extrañas.

Selena: La Serie, para cerrar el año, llega una de las series más esperadas del 2020, se trata de la biopic sobre la vida y carrera de la cantante de tex-mex, Selena, la actriz Christian Serratos fue la encargada de darle vida nuevamente a la famosa interprete de la canción “Co​mo la flor”.

Películas más vistas en México 2020 .

Enola Holmes, una de las películas más comentadas del año, es de misterio y aventura dirigida por Harry Bradbeer y protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin y Helena Bonham Carter. La historia narra la vida de Enola Holmes que junto a sus hermanos van en busca de su madre.

Spenser Confidential, es una cinta de comedia y acción protagonizada por Mark Wahlberg, quien interpreta a un exagente de policía que destapa la conspiración causante de un asesinato. A pesar de las constantes amenazas, Spenser decide tomarse la justicia por su mano.

El Halloween de Hubie, filme protagonizado por Adam Sandler, es una película de terror y comedia que narra cómo una persona que ama Halloween debe salvar la ciudad de Salem de un secuestrador.

Violet y Finch, es una película para adolescentes basada en la novela del mismo nombre, fue estrenada en febrero de este año. La historia cuenta los profundos problemas emocionales con los que tienen que vivir los protagonistas.

Misión de Rescate, protagonizada por Chris Hemsworth es una cinta que sigue la historia de un mercenario de operaciones encubiertas que debe rescatar al hijo secuestrado de un capo de la India.

Su último deseo, cinta de suspenso político basado en el libro del mismo nombre de Joan Didion y protagonizada por Anne Hathaway y Ben Affleck. El filme trata sobre una periodista que detiene su cobertura de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1984 para cuidar a su padre moribundo.

La Vieja Guardia, basada en el cómic del mismo nombre y protagonizada por Charlize Theron, la trama sigue a un equipo de mercenarios inmortales que van en una misión de venganza.

Diamantes en bruto, es una película de drama y suspenso escrita por los hermanos Safdie y Ronald Bronstein; en esta ocasión Adam Sandler interpreta a un joyero, amante de las apuestas y que siempre vive al borde de la bancarrota.

El Hoyo, es una producción española de ciencia ficción y suspenso, estrenada en el 2019 y ganadora de múltiples galardones. Es un largometraje complejo, en donde prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo otros presos son alimentados mientras otros mueren de hambre.

365 DNI, es un filme polaco protagonizado por Anna-Maria Sieklucka que interpreta a Laura Biel, una ejecutiva que se convierte en la obsesión de Massimo Torricelli interpretado por Michele Morrone, él es un jefe de la mafia herido en un atentado mortal contra su padre. La cinta despertó polémica porque llegó a catalogarse como una producción pornográfica.

Ya No Estoy Aquí, es la película seleccionada para representar a México en el Oscar 2021, dirigida y escrita por Fernando Frías de la Parra. Realizada en Monterrey y Nueva York, la cual narra la historia de un adolescente amante de la cumbia rebajada e integrante de la pandilla “Los Terkos”, parte de la cultura urbana Kolombia.

Milagro en la celda 7, esta cinta se colocó como una de las historias más tristes y vistas durante los últimos 12 meses, es un drama turco que utiliza cambios inesperados dentro de la historia.

Por: Redacción/PO