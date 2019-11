View this post on Instagram

Los teatreros se entregan en su vida personal, de la misma forma como se entregan en el escenario. Y si no lo van a hacer bien, prefieren no hacerlo; por lo tanto si tu entrega a un teatrero, no va a ser desmedida… Entonces definitivamente no es para ti. . Y tú, te entregas tanto como un teatrero? 🎭❤️ . . Photo: @juanjoalonsofotografia Outfit: @neciobrand Styling: @yaniraadriana Hair & Beard: @arellano_barber . . . #necio #model #malemodel #actor #teatrero #conductor #lemuevolapanza #yosímedaba #claroquesí