Ciudad de México (Rasainforma.com).- Varios eventos musicales, artísticos hasta deportivos se han visto afectados por la propagación del coronavirus (covid-19) en todo el mundo.

Desde que surgió la nueva cepa, varios conciertos, festivales y otras actividades han sido cancelados o pospuestos, tal como los siguientes casos que informaremos:

Armani tuvo que realizar su desfile de modas a puerta cerrada, luego que en Milán se reportaran altos contagios de coronavirus.

En París varios desfiles fueron cancelados o se realizaron sin público para prevenir más contagios.

Gucci decidió cancelar su desfile Cruise 221 y Ralph Lauren hizo lo mismo con su evento que se realizaría en abril.

Hace unas horas Mercedez-Benz Fashion Week anunció en un comunicado que para evitar más contagios elaborarán sus presentaciones en formatos digitales.

Mulán, una de las películas más esperadas de este año, tuvo que ser cancelado su estreno en China, debido a que es el país en donde surgió la nueva cepa.

También otras cintas como Peter Rabbit 2 fueron pospuestas hasta nuevo aviso, incluso el estreno de James Bond “Sin tiempo para morir” fue retrasado de abril hasta noviembre, así lo dieron a conocer sus productores por la situación del virus.

El filme se estrenará en Reino Unido el próximo 12 de noviembre y en Estados Unidos para el 25 de noviembre, mientras el resto del mundo no se ha confirmado.

Desde hace semanas varios artistas como Green Day, Madonna, y el festival Coachella han anunciado la cancelación de sus shows por temor al coronavirus.

We have unfortunately made the difficult decision to postpone our upcoming shows in Asia due to the health + travel concerns with coronavirus. We know it sucks, as we were looking forward to seeing you all, but hold on to your tickets we’ll be announcing the new dates very soon.

El Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, en California ha sido postergado hasta octubre debido a la problemática de salud que se presenta actualmente.

Goldenvoice decidió emitir un comunicado en donde aseguraba que será reprogramado para dos fines de semana en octubre.

Rage Against Machine, Travis Scott y Frank Ocean tenían previsto acudir a este festival para consentir a sus seguidores.

Carlos Santana también decidió cancelar sus conciertos debido a las preocupaciones de salud y las medidas que se han impuesto en varios países por el coronavirus.

El guitarrista mexicano dijo que cancelaría sus eventos en Europa de su gira musical Miraculous 2020, y quienes hayan obtenido boletos para sus presentaciones podrían obtener su reembolso en los puntos de venta.

La agrupación de K-pop, BTS, decidió cancelar varios shows programados para abril en Seúl debido a la misma situación que se vive en dicho país.

Pearl Jam pospuso todas sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá; tenían contemplado 17 conciertos en dichos países, iniciaría el 18 de marzo en Toronto hasta el 19 de abril en Oakland, California.

El cantante uruguayo Jorge Drexler suspendió dos eventos en Costa Rica y compartió en redes sociales una canción sobre los cuidados para evitar el brote.

El artista se encontraba en San José para los conciertos de estos días en el Teatro Melico Salazar, pero la productora a cargo anunció un comunicado de que sería reprogramado hasta agosto.

My Chemical Romance decidió posponer su gira por Japón que estaba previsto para finales de marzo por la rápida propagación del Covid-19.

La cantante pop, Miley Cyrus decidió cancelar su asistencia al concierto benéfico que se realizaría en Melbourne, Australia.

Los conciertos de Alejandro Sanz en Colombia fueron suspendidos, luego que el gobierno colombiano decidiera cancelar todo tipo de eventos como parte de la contención del virus.

Concachampions

El juego entre LAFC y Cruz Azul de la ida de cuartos de final de la Concachampions en Los Ángeles fue suspendido.

NBA

La NBA decidió suspender la temporada hasta nuevo aviso, luego que un jugador del Jazz de Utah diera positivo por el Covid-19, lo que en primera instancia obligó a cancelar el encuentro de su equipo en casa del Thunder.

Champions League

El Manchester City decidió posponer el juego ante el Real Madrid, de la vuelta de los octavos de Final de la Champions League.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020