Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que la temporada 2021 de la Formula 1 está por comenzar, los autos con los que las escuderías participarán fueron revelados.

El favorito para ganar el título del Gran Premio de Baréin es Mercedes quien participará con auto en color negro por segundo año consecutivo, es de recordar que el contrato a Lewis Hamilton fue renovado y hará coequipo con Valtteri Bottas.

Aston Martin se fue por el color verde y dejó atrás el característico color rosa que había distinguido a Checo Pérez el año pasado.

Está temporada Sebastian Vettel y Lance Stroll conducirán autos en color verde de la escudería Aston Martín.

Introducing our 2021 @F1 challenger – the AMR21. @AstonMartinF1 #AstonMartinF1 pic.twitter.com/51OyVMuuln

En el caso de Haas, la escudería se olvidó de los colores rojinegros y optó por lo alusivo a la bandera de Rusia, para hacerle honor a la llegada de la empresa rusa Uralkali quien será el nuevo socio.

Sin embargo, quien cambió de pilotos como de nombre de equipo y color de auto fue Alpine Renault, quien le apostó a los colores de la bandera francesa. Serán los pilotos Fernando Alonso y Esteban Ocon quienes estarán al frente para ganar el título de del Gran Premio de Baréin.

📸 Alpine A521

🎙 Renault E-TECH 20B

🇫🇷 @OconEsteban

🇪🇸 @alo_oficial #A521Launch

💙 in the comments if you’re in love! pic.twitter.com/eWgwmKRziN

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021